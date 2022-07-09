Окупанти не досягли успіху під Харковом: ворог штурмує Дементіївку, щоб зірвати контратаки ЗСУ - ISW

Цитата

"Російські сили не досягли яких-небудь підтверджених успіхів поблизу Харкова 8 липня, але, ймовірно, намагаються завдати шкоди українським контратакам", - зазначають експерти ISW.

Деталі

Аналітики стверджують, що російські війська намагаються провести атаку в районі Дементіївки, щоб зірвати українські контратаки на північ від російських позицій у Цупівці.

Зокрема, у населених пунктах Малі Проходи та Великі Проходи росіяни намагаються атакувати на захід у напрямку Дементіївки, вказали в ISW. Підходи до дороги у цьому районі, як вказано, російській армії ускладнюють два водосховища на північ і на південь від Дементіївки.

Доповнення

Голова Харківської ОВА Олег Синегубов повідомив, що по Харкову окупанти завдали, попередньо, ракетного удару.