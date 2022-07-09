Окупанти не досягли успіху під Харковом: ворог штурмує Дементіївку, щоб зірвати контратаки ЗСУ - ISW
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Російська армія не досягла жодних підтверджених успіхів під Харковом. Щоб зірвати контратаки ЗСУ, окупанти штурмують Дементіївку, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
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"Російські сили не досягли яких-небудь підтверджених успіхів поблизу Харкова 8 липня, але, ймовірно, намагаються завдати шкоди українським контратакам", - зазначають експерти ISW.
Деталі
Аналітики стверджують, що російські війська намагаються провести атаку в районі Дементіївки, щоб зірвати українські контратаки на північ від російських позицій у Цупівці.
Зокрема, у населених пунктах Малі Проходи та Великі Проходи росіяни намагаються атакувати на захід у напрямку Дементіївки, вказали в ISW. Підходи до дороги у цьому районі, як вказано, російській армії ускладнюють два водосховища на північ і на південь від Дементіївки.
Доповнення
Голова Харківської ОВА Олег Синегубов повідомив, що по Харкову окупанти завдали, попередньо, ракетного удару.