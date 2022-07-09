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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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По Харкову окупанти завдали, попередньо, ракетного удару - Синєгубов

По Харкову окупанти завдали, попередньо, ракетного удару - Синєгубов

Київ • УНН

 • 217567 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. По житловому району Харкова окупанти завдали, попередньо, ракетного удару. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Цитата

"У Харкові в одному з житлових районів окупанти завдали, попередньо, ракетного удару", - написав Синєгубов у Telegram.

Деталі

На місці працюють всі служби.

"Шановні харків’яни, максимально обмежте перебування на вулицях міста. Російські окупанти діють підступно та непередбачувано, намагаючись залякати мирне населення. Будьте обережні, перебувайте у безпечних місцях!" - наголосив посадовець.

Доповнення

За 8 липня по Харкову ворожих обстрілів не фіксували, по області російські окупанти обирали "цілями" поля з урожаєм зокрема.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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