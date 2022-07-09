По Харкову окупанти завдали, попередньо, ракетного удару - Синєгубов
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. По житловому району Харкова окупанти завдали, попередньо, ракетного удару. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"У Харкові в одному з житлових районів окупанти завдали, попередньо, ракетного удару", - написав Синєгубов у Telegram.
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На місці працюють всі служби.
"Шановні харків’яни, максимально обмежте перебування на вулицях міста. Російські окупанти діють підступно та непередбачувано, намагаючись залякати мирне населення. Будьте обережні, перебувайте у безпечних місцях!" - наголосив посадовець.
Доповнення
За 8 липня по Харкову ворожих обстрілів не фіксували, по області російські окупанти обирали "цілями" поля з урожаєм зокрема.