По Харкову окупанти завдали, попередньо, ракетного удару - Синєгубов

Цитата

"У Харкові в одному з житлових районів окупанти завдали, попередньо, ракетного удару", - написав Синєгубов у Telegram.

Деталі

На місці працюють всі служби.

"Шановні харків’яни, максимально обмежте перебування на вулицях міста. Російські окупанти діють підступно та непередбачувано, намагаючись залякати мирне населення. Будьте обережні, перебувайте у безпечних місцях!" - наголосив посадовець.

Доповнення

За 8 липня по Харкову ворожих обстрілів не фіксували, по області російські окупанти обирали "цілями" поля з урожаєм зокрема.