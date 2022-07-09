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Обстрілів по Харкову не фіксували, по області через удари горіли поля - голова ОВА

Обстрілів по Харкову не фіксували, по області через удари горіли поля - голова ОВА

Київ • УНН

 • 127252 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. По Харкову ворожих обстрілів не фіксували, по області російські окупанти обирали "цілями" поля з урожаєм зокрема, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у зведенні за добу, пише УНН.

Цитата

"Поля урожаю, птахокомплекс, сміттєзвалища і відкриті території. Такі «цілі» вражала російська «армія» протягом доби на Харківщині. По Харкову Штаб оборони обстрілів не зафіксував", - зазначив Синєгубов у Telegram.

Деталі

Очільник Харківської ОВА повідомив, що:

  • Цієї ночі були влучання у Солоницівській громаді, Харківського району. Горіла хвойна підстилка та намет ресторанного комплексу. О 22:05 були влучання по відкритій території у Нововодолазькій громаді.
  • На Ізюмщині через обстріли горіло сміттєзвалище, площею 5 га. Також на Ізюмщині сталося загоряння птахокомплексу.
  • У Чугуївській, Сахновщинській, Слобожанських громадах горіли поля ячменю, пшениці. Загальна площа - більше ніж 25 га.
  • Знову під обстрілами Золочівська громада, виникали пожежі у складських приміщеннях.

"Протягом доби, на жаль, є одна постраждала - через обстріли у Циркунівській громаді госпіталізували жінку 64 років, вона отримала осколкові поранення, стан - середній. Медики надали всю необхідну допомогу", - зазначив Синєгубов.

"На Харківському напрямку тривають активні бойові дії. Противник веде оборонні дії. Гарячим залишається Ізюмський напрямок. Але наші захисники на свої позиціях. Неподалік Дементіївки наші бійці двічі відбили штурмові дії ворога та відкинули його назад", - вказав голова ОВА.

Доповнення

Ніч на 8 липня минула без обстрілів Харкова.

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