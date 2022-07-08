Ніч у Харкові вперше за кілька тижнів минула без обстрілів

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 63028 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 117251 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 119342 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 128937 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 122870 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 101195 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 101835 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 264372 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 152522 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 173428 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.9 м/с
94 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 143021 перегляди

Корнієнко отримав 4 тис. грн "Зимової єПідтримки", а його дружина близько 60 тис. соцвиплат – декларація

1 квітня, 07:17 • 52075 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 111181 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 65602 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 93456 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 93456 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 264320 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 532267 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 479232 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 682583 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 435 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 37891 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 65602 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 111181 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 146109 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

Ніч у Харкові вперше за кілька тижнів минула без обстрілів

Ніч у Харкові вперше за кілька тижнів минула без обстрілів

Київ • УНН

 • 116493 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Ніч минула без обстрілів Харкова, по області ворожі удари продовжуються, за добу на Харківщині загинули 4 людей, 9 - поранені. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Цитата

"Цієї ночі вперше за кілька тижнів не було нічних обстрілів Харкова. Але не маємо права втрачати пильність. Адже тільки вчора ввечері ворог масовано обстріляв Немишлянський район міста. Пошкоджені житлові будинки, гаражі, контейнери, прибудинкові споруди. Наші рятувальники весь вечір ліквідовували загорання. Внаслідок обстрілу 3 мирних людей загинули, 5 поранені", - повідомив Синєгубов у Telegram.

Деталі

По області, зі слів голови ОВА, російські окупанти продовжували обстрілювати мирне населення та цивільну інфраструктуру Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Богодухівського районів області. Внаслідок обстрілів зруйновані приватні будинки та господарчі споруди, пожежі на відкритих територіях.

Протягом доби в Чугуївському районі зазнали поранень 2 людей, ще 2 цивільних поранені в Циркунах, Харківського району. 71-річна жінка в Циркунах унаслідок обстрілів, на жаль, загинула. Загалом за добу на Харківщині загинули 4 людей, 9 - поранені, зазначив Синєгубов.

"На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. На Харківському напрямку ворог веде обстріл позицій наших захисників та мирного населення з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Окупанти намагалися вести наступ в напрямку Дементіївки, але наші захисники зупинили цю спробу та змусили ворога відступити. У районі Ізюма загарбники вели обстріли населених пунктів Волобуївка, Гусарівка, Чепіль, Червоне та Дібрівне. Підрозділи ЗСУ надійно тримають захист та готові до будь-яких подальших дій ворога", - зазначив голова ОВА.

Доповнення

На Харківському напрямку окупанти продовжують ведення оборонних дій, інформує Генштаб.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$85,271.40
Золото
$3,143.69
Tesla
$274.99
Brent
$74.65
S&P 500
$5,637.89
Газ TTF
$42.58
Ethereum
$1,918.61