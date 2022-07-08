Ночь в Харькове впервые за несколько недель прошла без обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Ночь прошла без обстрелов Харькова, по области вражеские удары продолжаются, за сутки в Харьковской области погибли 4 человека, 9 – ранены. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"Этой ночью впервые за несколько недель не было ночных обстрелов Харькова. Но не имеем права терять бдительность. Ведь только вчера вечером враг массированно обстрелял Немышлянский район города. Повреждены жилые дома, гаражи, контейнеры, придомовые сооружения. Наши спасатели весь вечер ликвидировали возгорание. В результате обстрела 3 мирных человека погибли, 5 ранены", - сообщил Синегубов в Telegram.
Детали
По области, по словам главы ОВА, российские оккупанты продолжали обстреливать мирное население и гражданскую инфраструктуру Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Богодуховского районов области. В результате обстрелов разрушены частные дома и хозяйственные постройки, пожары на открытых территориях.
В течение суток в Чугуевском районе получили ранения 2 человека, еще 2 гражданских ранены в Циркунах, Харьковского района. "71-летняя женщина в Циркунах в результате обстрелов, к сожалению, погибла. Всего за сутки в Харьковской области погибли 4 человека, 9 - ранены", - отметил Синегубов.
"На линии столкновения продолжаются активные боевые действия. На Харьковском направлении враг ведет обстрел позиций наших защитников и мирного населения из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Оккупанты пытались вести наступление в направлении Дементьевки, но наши защитники остановили эту попытку и заставили врага отступить. В районе Изюма захватчики вели обстрелы населенных пунктов Волобуевка, Гусаровка, Чепиль, Червоное и Дубравное. Подразделения ВСУ надежно держат защиту и готовы к любым дальнейшим действиям врага", - отметил глава ОВА.
Дополнение
На Харьковском направлении оккупанты продолжают ведение оборонных действий, информирует Генштаб.