Обстрелов по Харькову не фиксировали, по области из-за ударов горели поля - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. По Харькову вражеских обстрелов не фиксировали, по области российские оккупанты выбирали "целями" поля с урожаем в частности, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в сводке за сутки, пишет УНН.
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"Поля урожая, птицекомплекс, свалки и открытые территории. Такие «цели» поражала российская «армия» в течение суток в Харьковской области. По Харькову Штаб обороны обстрелов не зафиксировал", - отметил Синегубов в Telegram.
Детали
Глава Харьковской ОВА сообщил, что:
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- Этой ночью были попадания в Солоницевской громаде, Харьковского района. Горела хвойная подстилка и шатер ресторанного комплекса. В 22:05 были попадания по открытой территории в Нововодолажской громаде.
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- На Изюмщине из-за обстрелов горела свалка, площадью 5 га. Также на Изюмщине произошло возгорание птицекомплекса.
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- В Чугуевской, Сахновщинской, Слобожанских громадах горели поля ячменя, пшеницы. Общая площадь - более 25 га.
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- Вновь под обстрелами Золочевская громада, возникали пожары в складских помещениях.
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"В течение суток, к сожалению, есть одна пострадавшая - из-за обстрелов в Циркуновской громаде госпитализировали женщину 64 лет, она получила осколочные ранения, состояние - среднее. Медики оказали всю необходимую помощь", - отметил Синегубов.
"На Харьковском направлении продолжаются активные боевые действия. Противник ведет оборонительные действия. Горячим остается Изюмское направление. Но наши защитники на своих позициях. Недалеко от Дементиевки наши бойцы дважды отбили штурмовые действия врага и отбросили его назад", - указал глава ОВА.
Дополнение
Ночь на 8 июля прошла без обстрелов Харькова.