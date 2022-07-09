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По Харькову оккупанты нанесли, предварительно, ракетный удар - Синегубов

По Харькову оккупанты нанесли, предварительно, ракетный удар - Синегубов

Киев • УНН

 • 217566 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. По жилому району Харькова оккупанты нанесли, предварительно, ракетный удар. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Цитата

"В Харькове в одном из жилых районов оккупанты нанесли, предварительно, ракетный удар", - написал Синегубов в Telegram.

Детали

На месте работают все службы.

"Уважаемые харьковчане, максимально ограничьте пребывание на улицах города. Российские оккупанты действуют коварно и непредсказуемо, пытаясь запугать мирное население. Будьте осторожны, находитесь в безопасных местах!" - подчеркнул чиновник.

Дополнение

За 8 июля по Харькову вражеских обстрелов не фиксировали, по области российские оккупанты выбирали "целями" поля с урожаем в частности.

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