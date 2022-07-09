По Харькову оккупанты нанесли, предварительно, ракетный удар - Синегубов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. По жилому району Харькова оккупанты нанесли, предварительно, ракетный удар. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"В Харькове в одном из жилых районов оккупанты нанесли, предварительно, ракетный удар", - написал Синегубов в Telegram.
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На месте работают все службы.
"Уважаемые харьковчане, максимально ограничьте пребывание на улицах города. Российские оккупанты действуют коварно и непредсказуемо, пытаясь запугать мирное население. Будьте осторожны, находитесь в безопасных местах!" - подчеркнул чиновник.
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За 8 июля по Харькову вражеских обстрелов не фиксировали, по области российские оккупанты выбирали "целями" поля с урожаем в частности.