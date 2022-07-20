Jккупанты нацелены на штурм Бахмута, поэтому устраивают террор на подступах - Гайдай

По его словам, враг бросает недавно мобилизованных жителей оккупированных населенных пунктов Луганской области в бой, чтобы те погибали в битве за несколько километров территории этой области.

Цитата

«Они и получают то, чего заслуживают, а именно – пули, но практически стоят на месте. Несмотря на плотное артиллерийское и ракетное давление, наши вооруженные силы удерживают свои позиции. Оккупанты нацелены на штурм Бахмута, поэтому и устраивают террор в населенных пунктах, расположенных на подступах к этому городу», - сообщил Гайдай в Telegram.

Детали

Он отметил, что на границе областей за минувшие сутки россиянами нанесены семь ракетных ударов, три минометных обстрела, проведены две атаки с применением ствольной артиллерии и еще две – при поддержке реактивной.

«Реактивную артиллерию применили оккупанты 19 июля вечером. После 22:00 они несколько раз из РСЗО «Град» били по Белогоровке», - написал Гайдай.

«В частности, серьезно пострадало Верхнекаменское – по домам оставшихся людей, россияне попадали и из артиллерии, и из «Градов», и даже применяли авиацию. Остановлено наступление врага вблизи Белогоровки. По этому и другим направлениям у противника наблюдаются значительные потери. Не по планам у оккупантов обстоят дела и в оккупированных городах», - написал Гайдай.

Глава ОВА сообщил, что россияне обещали быстро восстановить объекты критической инфраструктуры. Газоснабжение – всего за неделю.

«А на деле у них значительные трудности не только с ремонтом – с подвозом. Не только питьевой, но и технической воды. Даже когда Северодонецк остался без электроснабжения, мы пользовались законсервированными скважинами, по несколько десятков тонн технической воды в день подвозили сотрудники ГСЧС, питьевую воду накапливали в специально закупленных резервуарах. Мы помогали людям вовсю. А россияне – только обещания на камеру. Представьте, люди в жару до сих пор не снабжены водой! Оккупационные власти не в состоянии. Только «планируют наладить» подвоз», – рассказал Гайдай.

Дополнение

Гайдай сообщал, что ожесточенные бои в Луганской области до сих пор продолжаются, российские оккупанты пытаются захватить последние два населенных пункта, но гибнут и теряют технику.

Во время боев за Лисичанск и Северодонецк украинские военные уничтожили около 11 тысяч российских оккупантов.