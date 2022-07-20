Окупанти націлені на штурм Бахмута, тому влаштовують терор на підступах - Гайдай

За його словами, ворог кидає нещодавно мобілізованих жителів окупованих населених пунктів Луганщини в бій, аби саме ті гинули у битві за декілька кілометрів території Луганської області.

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«Вони й отримують те, на що заслуговують, а саме - кулі, але практично стоять на місці. Попри щільний артилерійський та ракетний тиск, наші Збройні сили утримують свої позиції. Окупанти націлені на штурм Бахмута, тому й влаштовують терор в населених пунктах, розташованих на підступах до цього міста», - повідомив Гайдай у Telegram.

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Він зазначив, що на межі областей за минулу добу росіянами завдано сім ракетних ударів, три мінометних обстріли, проведені дві атаки із застосуванням ствольної артилерії та ще дві – за підтримки реактивної.

«Реактивну артилерію застосували окупанти 19 липня увечері. Після 22:00 вони декілька разів із РСЗВ «Град» били по Білогорівці», - написав Гайдай.

«Зокрема, серйозно постраждало Верхньокам'янське – по домівках людей, які залишились, росіяни влучали і з артилерії, і з «Градів», і навіть застосовували авіацію. Зупинено наступ ворога поблизу Білогорівки. За цим та іншими напрямками в супротивника спостерігаються значні втрати. Не за планами в окупантів йдуть справи й в окупованих містах», - написав Гайдай.

Голова ОВА повідомив, що росіяни обіцяли швидкоруч відновити об’єкти критичної інфраструктури. Газопостачання – усього за тиждень.

«А на справі в них значні труднощі не те що з ремонтом – із підвезенням. Не тільки питної, а й технічної води. Навіть коли Сєвєродонецьк залишився без електропостачання, ми користувалися законсервованими раніше свердловинами, по декілька десятків тонн технічної води на день підвозили співробітники ДСНС, питну воду накопичували в спеціально закуплених резервуарах. Ми допомагали людям щосили. А росіяни – тільки обіцянки на камеру. Уявіть, люди в спеку досі не забезпечені водою! Окупаційна влада не в змозі. Тільки «планують налагодити» підвіз», - розповів Гайдай.

Доповнення

Гайдай повідомляв, що запеклі бої на Луганщині досі тривають, російські окупанти намагаються захопити останні два населені пункти, але гинуть і втрачають техніку.

Під час боїв за Лисичанськ та Сєвєродонецьк українські військові знищили близько 11 тисяч російських окупантів.