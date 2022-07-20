Окупанти націлені на штурм Бахмута, тому влаштовують терор на підступах - Гайдай

ukru
Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 16005 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

12:21 • 72367 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 129044 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 129892 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 138931 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 129884 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 105384 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 104095 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 273394 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 152950 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.7 м/с
94 %
746 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 123117 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 77725 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 43315 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 111804 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

14:01 • 30229 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 111804 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 273453 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 540166 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 486468 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 689245 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 9330 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 43315 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 77725 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 123117 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 148259 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

Окупанти націлені на штурм Бахмута, тому влаштовують терор на підступах - Гайдай

Окупанти націлені на штурм Бахмута, тому влаштовують терор на підступах - Гайдай

Київ • УНН

 • 165123 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. росіяни націлені на штурм Бахмута в Донецькій області неподалік від межі з Луганщиною, тому й влаштовують терор в населених пунктах, розташованих на підступах до цього міста. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.

За його словами, ворог кидає нещодавно мобілізованих жителів окупованих населених пунктів Луганщини в бій, аби саме ті гинули у битві за декілька кілометрів території Луганської області.

Цитата

«Вони й отримують те, на що заслуговують, а саме - кулі, але практично стоять на місці. Попри щільний артилерійський та ракетний тиск, наші Збройні сили утримують свої позиції. Окупанти націлені на штурм Бахмута, тому й влаштовують терор в населених пунктах, розташованих на підступах до цього міста», - повідомив Гайдай у Telegram.

Деталі

Він зазначив, що на межі областей за минулу добу росіянами завдано сім ракетних ударів, три мінометних обстріли, проведені дві атаки із застосуванням ствольної артилерії та ще дві – за підтримки реактивної.

«Реактивну артилерію застосували окупанти 19 липня увечері. Після 22:00 вони декілька разів із РСЗВ «Град» били по Білогорівці», - написав Гайдай.

«Зокрема, серйозно постраждало Верхньокам'янське – по домівках людей, які залишились, росіяни влучали і з артилерії, і з «Градів», і навіть застосовували авіацію. Зупинено наступ ворога поблизу Білогорівки. За цим та іншими напрямками в супротивника спостерігаються значні втрати. Не за планами в окупантів йдуть справи й в окупованих містах», - написав Гайдай.

Голова ОВА повідомив, що росіяни обіцяли швидкоруч відновити об’єкти критичної інфраструктури. Газопостачання – усього за тиждень.

«А на справі в них значні труднощі не те що з ремонтом – із підвезенням. Не тільки питної, а й технічної води. Навіть коли Сєвєродонецьк залишився без електропостачання, ми користувалися законсервованими раніше свердловинами, по декілька десятків тонн технічної води на день підвозили співробітники ДСНС, питну воду накопичували в спеціально закуплених резервуарах. Ми допомагали людям щосили. А росіяни – тільки обіцянки на камеру. Уявіть, люди в спеку досі не забезпечені водою! Окупаційна влада не в змозі. Тільки «планують налагодити» підвіз», - розповів Гайдай.

Доповнення

Гайдай повідомляв, що запеклі бої на Луганщині досі тривають, російські окупанти намагаються захопити останні два населені пункти, але гинуть і втрачають техніку.

Під час боїв за Лисичанськ та Сєвєродонецьк українські військові знищили близько 11 тисяч російських окупантів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НП
Bitcoin
$85,119.90
Золото
$3,138.91
Tesla
$274.21
Brent
$74.57
S&P 500
$5,628.42
Газ TTF
$42.58
Ethereum
$1,915.45