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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Бої за два населені пункти Луганщини тривають, західна артилерія чудово себе показала – Гайдай

Бої за два населені пункти Луганщини тривають, західна артилерія чудово себе показала – Гайдай

Київ • УНН

 • 996952 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Запеклі бої на Луганщині досі тривають, російські окупанти намагаються захопити останні два населені пункти ,але гинуть і втрачають техніку. Про це на брифінгу повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.

Цитата

"Офіційно вони вже заявили, що вся область під їх контролем. Але в двох населених пунктах досі тривають бої, вони не можуть їх контролювати. Там досі гинуть їх солдати і досі ЗСУ знищують їх техніку. Бої запеклі і сподіваємося, що все ж таки злагоджена робота наших Збройних сил на полі бою і артилерії дасть результат. Чудово показала себе західна артилерія", – повідомив Гайдай.

Нагадаємо

Російські окупанти атакували Луганщину за чотирма напрямками, майже всюди наступ вже відбито. Тим часом "лнр" мобілізує навіть ув’язнених.

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