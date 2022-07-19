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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бои за два населенных пункта Луганской области продолжаются, западная артиллерия прекрасно себя показала – Гайдай

Бои за два населенных пункта Луганской области продолжаются, западная артиллерия прекрасно себя показала – Гайдай

Киев • УНН

 • 996951 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. Ожесточенные бои в Луганской области до сих пор продолжаются, российские оккупанты пытаются захватить последние два населенных пункта, но погибают и теряют технику. Об этом на брифинге сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.

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"Официально они уже заявили, что вся область под их контролем. Но в двух населенных пунктах до сих пор продолжаются бои, они не могут их контролировать. Там до сих пор гибнут их солдаты и до сих пор ВСУ уничтожают их технику. Бои ожесточенные и надеемся, что все же слаженная работа наших Вооруженных сил на поле боя и артиллерии даст результат. Прекрасно показала себя западная артиллерия", – сообщил Гайдай.

Напомним

Российские оккупанты атаковали Луганскую область по четырем направлениям, почти повсюду наступление уже отбили. Тем временем "лнр" мобилизует даже заключенных.

Украинские Национальные Новости

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