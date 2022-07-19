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Рашисти атакували Луганщину за чотирма напрямками, майже всюди наступ відбито - Гайдай

Рашисти атакували Луганщину за чотирма напрямками, майже всюди наступ відбито - Гайдай

Київ • УНН

 • 106190 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Російські окупанти атакували Луганщину за чотирма напрямками, майже всюди наступ вже відбито, тим часом «лнр» мобілізує навіть ув’язнених. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.

Цитата

«Невеличку частину Луганщини, де ЗСУ тримали оборону 18 липня, росіяни продовжили масово обстрілювати з авіації, артилерії, наносити ракетні удари. По населених пунктах на межі двох областей ворогом завдано чотири ракетні та два авіаудари. Одинадцять разів окупанти обстрілювали мирні помешкання артилерією. Протягом дня вони одночасно намагалися вести штурм за чотирма напрямками», - повідомив Гайдай у Telegram.

Деталі

За його словами, Верхньокам'янське атакували і з боку нафтопереробного заводу, і з району Золотарівки. Звідти ж хотіли просунутися в бік Донеччини.

«Намагалися покращити своє положення поблизу Білогорівки. Багато де наступ вдалося призупинити, подекуди бойові дії тривають. По Верхньока'мянському ворог завдав ще й авіаудару. Зі ствольної та з реактивної артилерії майже безперервно росіяни обстрілюють й Луганщину, і населені пункти Донеччини, розташовані неподалік нашої області», - розповів Гайдай.

Він зауважив, що, утім, навіть у другої за довжиною армії світу людський ресурс обмежений.

«На окупованих територіях вже мобілізують всіх, кого бачать. Якщо раніше ті, в кого були гроші, могли відкупитися від місцевих воєнкомів, то зараз там відпрацьовують росіяни в піджаках – служба безпеки. У них є адреси тих, кому раніше вдалося відтермінувати власну загибель, виманюють чоловіків зі сховищ вигідними пропозиціями щодо роботи. «Відкривають» привабливі вакансії. Вакансія одна, але ж претендентів на неї багато, відповідно, багато й мобілізованих. На фронт відправляють навіть ув'язнених за кримінальними статтями, як от в Алчевську», - написав Гайдай.

Доповнення

Раніше Гайдай повідомляв, що у Луганській області два села залишаються підконтрольними уряду України.

Також Гайдай повідомляв, що через влучні удари Збройних сил України по ворожих складах боєприпасів окупанти зменшили кількість обстрілів на Луганщині.

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