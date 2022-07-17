На Луганщині два села залишаються під контролем України – Гайдай

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 57354 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 102998 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 107405 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 117131 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 112236 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 95522 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 97773 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 254289 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 151789 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 173190 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 143230 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 132809 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 98016 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 52209 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 73553 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 73511 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 254241 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 523899 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 471556 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 675574 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 31673 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 52209 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 98016 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 143230 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 121466 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

На Луганщині два села залишаються під контролем України – Гайдай

На Луганщині два села залишаються під контролем України – Гайдай

Київ • УНН

 • 205220 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. У Луганській області два села залишаються підконтрольними уряду України. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.

Цитата

"Учора ворогом завдані два авіаудари, по населених пунктах поцілено чотирма ракетами. Крім того, зафіксовані три масовані артилерійські обстріли. Ще чотири рази територія була обстріляна мінометами. Два села на Луганщині залишаються підконтрольними уряду України", - написав Гайдай.

Деталі

За словами голови ОВА, саме ці села не дають спокою рашистам, тому що їм наказали обов’язково вийти на адмінмежу Луганщини.

"Вони неодноразово звітували про виконання завдання, можливо, отримували відповідні нагороди, але подолати декілька кілометрів, що залишаються, так і не можуть. Одне із сіл вже декілька разів було захоплене окупантом, але наші військові щоразу відкидували ворога на попередні позиції. Втім, противник не зупиняється – повертається і зазнає чергових втрат", - повідомив Гайдай.

Він зазначив, що 16 липня росіяни намагалися просунутися в напрямку Верхньокам’янки, однак отримали гідний опір, відійшли, а потім недорахували особового складу.

"Ще одна спроба атакувати оборонні редути ЗСУ була організована ворогом поблизу Білогорівки, але теж була відбита, артилерійськими обстрілами окупанти продовжують знищувати домівки громадян. Їм байдуже, чи буде життя в цих населених пунктах. Їхнє пропагандистське телебачення майже не знімає сюжетів із знищених сіл, до прикладу, Попаснянської та Гірської громад. Бо хизуватися там нічим. Росіяни перетворили їх на попіл", - додав Гайдай.

Доповнення

Гайдай повідомляв, що через влучні удари Збройних сил України по ворожих складах боєприпасів окупанти зменшили кількість обстрілів на Луганщині.

Також раніше він зазначив, що невелика частина Луганської області досі тримається, окуповані території регіону опинилися на межі гуманітарної катастрофи.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійна
Bitcoin
$84,208.20
Золото
$3,159.90
Tesla
$272.44
Brent
$74.86
S&P 500
$5,618.77
Газ TTF
$42.58
Ethereum
$1,883.07