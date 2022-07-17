На Луганщині два села залишаються під контролем України – Гайдай
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. У Луганській області два села залишаються підконтрольними уряду України. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.
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"Учора ворогом завдані два авіаудари, по населених пунктах поцілено чотирма ракетами. Крім того, зафіксовані три масовані артилерійські обстріли. Ще чотири рази територія була обстріляна мінометами. Два села на Луганщині залишаються підконтрольними уряду України", - написав Гайдай.
Деталі
За словами голови ОВА, саме ці села не дають спокою рашистам, тому що їм наказали обов’язково вийти на адмінмежу Луганщини.
"Вони неодноразово звітували про виконання завдання, можливо, отримували відповідні нагороди, але подолати декілька кілометрів, що залишаються, так і не можуть. Одне із сіл вже декілька разів було захоплене окупантом, але наші військові щоразу відкидували ворога на попередні позиції. Втім, противник не зупиняється – повертається і зазнає чергових втрат", - повідомив Гайдай.
Він зазначив, що 16 липня росіяни намагалися просунутися в напрямку Верхньокам’янки, однак отримали гідний опір, відійшли, а потім недорахували особового складу.
"Ще одна спроба атакувати оборонні редути ЗСУ була організована ворогом поблизу Білогорівки, але теж була відбита, артилерійськими обстрілами окупанти продовжують знищувати домівки громадян. Їм байдуже, чи буде життя в цих населених пунктах. Їхнє пропагандистське телебачення майже не знімає сюжетів із знищених сіл, до прикладу, Попаснянської та Гірської громад. Бо хизуватися там нічим. Росіяни перетворили їх на попіл", - додав Гайдай.
Доповнення
Гайдай повідомляв, що через влучні удари Збройних сил України по ворожих складах боєприпасів окупанти зменшили кількість обстрілів на Луганщині.
Також раніше він зазначив, що невелика частина Луганської області досі тримається, окуповані території регіону опинилися на межі гуманітарної катастрофи.