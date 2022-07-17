В Луганской области два села остаются под контролем Украины – Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В Луганской области два села остаются подконтрольными правительству Украины. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.
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"Вчера врагом нанесены два авиаудара, по населенным пунктам попали четыре ракеты. Кроме того, зафиксированы три массированных артиллерийских обстрела. Еще четыре раза территория была обстреляна минометами. Два села в Луганской области остаются подконтрольными правительству Украины", - написал Гайдай.
Детали
По словам главы ОВА, именно эти села не дают покоя рашистам, потому что им приказали обязательно выйти на админграницу Луганской области.
"Они неоднократно отчитывались о выполнении задания, возможно, получали соответствующие награды, но преодолеть оставшиеся несколько километров так и не могут. Одно из сел уже несколько раз было захвачено оккупантом, но наши военные каждый раз отбрасывали врага на предыдущие позиции. Впрочем, противник не останавливается – возвращается и терпит очередные потери", - сообщил Гайдай.
Он отметил, что 16 июля россияне пытались продвинуться в направлении Верхнекаменки, однако получили достойное сопротивление, отошли, а затем недосчитали личного состава.
"Еще одна попытка атаковать оборонные редуты ВСУ была организована врагом вблизи Белогоровки, но тоже была отбита, артиллерийскими обстрелами оккупанты продолжают уничтожать дома граждан. Им безразлично, будет ли жизнь в этих населенных пунктах. Их пропагандистское телевидение почти не снимает сюжетов с уничтоженных сел, например, Попаснянской и Горной громад. Потому что хвастаться там нечем. Россияне превратили их в пепел", - добавил Гайдай.
Дополнение
Гайдай сообщал, что из-за точных ударов Вооруженных сил Украины по вражеским складам боеприпасов оккупанты уменьшили количество обстрелов в Луганской области.
Также ранее он отметил, что небольшая часть Луганской области до сих пор держится, оккупированные территории региона оказались на грани гуманитарной катастрофы.