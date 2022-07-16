Через влучні удари ЗСУ по складах рф окупанти зменшили кількість обстрілів - Гайдай

Цитата

“Можемо констатувати, що дійсно, кількість обстрілів зменшилася з боку російської армії, тому що раніше перевага була просто тотальна. Раніше на 186 обстрілів росіян ми відповідали 12-14. Зараз ця ситуація змінюється якраз за допомогою західної зброї”, – заявив Гайдай.

Деталі

Голова ОВА пояснив, що українські військові почали влучати у далекі склади окупантів, які знаходяться глибоко в тилу російської армії. Це відбувається за допомогою західної зброї, яка надходить від партнерів. Гайдай додав, що окупанти перестали зберігати техніку на складах, а відразу везуть на передову боєкомплекти на автомобілях.

Доповнення

15 липня міністр оборон Олексій Резніков заявив, що до України прибули системи M270.

23 червня до України прибули американські реактивні системи залпового вогню HIMARS.