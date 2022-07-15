Хороша компанія для HIMARS: Резніков повідомив, що в Україну прибули системи M270
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. До України прибули системи M270. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков і додав, що це "хороша компанія для HIMARS", передає УНН.
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"... прибули перші РСЗВ М270! Вони стануть хорошою компанією для HIMARS на полі бою. Дякуємо нашим партнерам. Немає пощади до ворога", - написав Резніков у Twitter.
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Доповнення
23 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що перші американські реактивні системи залпового вогню HIMARS прибули до України.