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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Хороша компанія для HIMARS: Резніков повідомив, що в Україну прибули системи M270

Хороша компанія для HIMARS: Резніков повідомив, що в Україну прибули системи M270

Київ • УНН

 • 125132 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. До України прибули системи M270. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков і додав, що це "хороша компанія для HIMARS", передає УНН.

Цитата

"... прибули перші РСЗВ М270! Вони стануть хорошою компанією для HIMARS на полі бою. Дякуємо нашим партнерам. Немає пощади до ворога", - написав Резніков у Twitter.

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Доповнення

23 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що перші американські реактивні системи залпового вогню HIMARS прибули до України.

Українські Національні Новини

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