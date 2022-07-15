Хорошая компания для HIMARS: Резников сообщил, что в Украину прибыли системы M270

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"...прибыли первые РСЗО М270! Они станут хорошей компанией для HIMARS на поле боя. Спасибо нашим партнерам. Нет пощады к врагу", - написал Резников в Twitter.

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Дополнение

23 июня министр обороны Алексей Резников сообщил, что первые американские реактивные системы залпового огня HIMARS прибыли в Украину.