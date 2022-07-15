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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Хорошая компания для HIMARS: Резников сообщил, что в Украину прибыли системы M270

Хорошая компания для HIMARS: Резников сообщил, что в Украину прибыли системы M270

Киев • УНН

 • 125124 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. В Украину прибыли системы M270. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников и добавил, что это "хорошая компания для HIMARS", передает УНН.

Цитата

"...прибыли первые РСЗО М270! Они станут хорошей компанией для HIMARS на поле боя. Спасибо нашим партнерам. Нет пощады к врагу", - написал Резников в Twitter.

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Дополнение

23 июня министр обороны Алексей Резников сообщил, что первые американские реактивные системы залпового огня HIMARS прибыли в Украину.

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