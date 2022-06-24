У ЗСУ показали наглядну різницю між роботою "Градів" та HІMARS

Деталі

"Наглядна різниця між HIMARS та БМ-21 "Град", - підписали відео у Сухопутних військах.

Наголосимо, вказано, що на відео американські HІMARS знищують цілі в Афганістані з високою точністю.

Тим часом волонтер опублікував відео першого бойового застосування американських РСЗВ М142 HIMARS.

Доповнення

23 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що перші американські реактивні системи залпового вогню HIMARS прибули до України.