У ЗСУ показали наглядну різницю між роботою "Градів" та HІMARS
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. У Сухопутних військах ЗСУ показали відео, де видно наглядну різницю між роботою РСЗВ "Град" та систем HІMARS, які за повідомленнями міністра оборони Олексія Резнікова, почала отримувати Україна, пише УНН.
Деталі
"Наглядна різниця між HIMARS та БМ-21 "Град", - підписали відео у Сухопутних військах.
Наголосимо, вказано, що на відео американські HІMARS знищують цілі в Афганістані з високою точністю.
Тим часом волонтер опублікував відео першого бойового застосування американських РСЗВ М142 HIMARS.
Доповнення
23 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що перші американські реактивні системи залпового вогню HIMARS прибули до України.