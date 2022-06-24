В ВСУ показали наглядную разницу между работой "Градов" и HIMARS
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. В Сухопутных войсках ВСУ показали видео, где видна наглядная разница между работой РСЗО "Град" и систем HIMARS, которые по сообщениям министра обороны Алексея Резникова, начала получать Украина, пишет УНН.
Детали
"Наглядная разница между HIMARS и БМ-21 "Град", – подписали видео в Сухопутных войсках.
Отметим, указано, что на видео американские HIMARS уничтожают цели в Афганистане с высокой точностью.
Тем временем волонтер опубликовал видео первого боевого применения американских РСЗО М142 HIMARS.
Дополнение
23 июня министр обороны Алексей Резников сообщил, что первые американские реактивные системы залпового огня HIMARS прибыли в Украину.