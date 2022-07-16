Из-за точных ударов ВСУ по складам рф оккупанты уменьшили количество обстрелов - Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Из-за точных ударов Вооруженных Сил Украины по складам боеприпасов российской армии оккупанты уменьшили количество обстрелов в Луганской области. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.
Цитата
“Можем констатировать, что действительно, количество обстрелов уменьшилось со стороны российской армии, потому что раньше преимущество было просто тотально. Ранее на 186 обстрелов россиян мы отвечали 12-14. Сейчас эта ситуация меняется как раз с помощью западного оружия”, – заявил Гайдай.
Детали
Глава ОВА пояснил, что украинские военные начали попадать в дальние склады оккупантов, которые находятся глубоко в тылу российской армии. Это происходит с помощью западного оружия, поступающего от партнеров. Гайдай добавил, что оккупанты перестали хранить технику на складах, а сразу везут на передовую боекомплекты на автомобилях.
Дополнение
15 июля министр обороны Алексей Резников заявил, что в Украину прибыли системы M270.
23 июня в Украину прибыли американские реактивные системы залпового огня HIMARS.