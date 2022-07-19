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Рашисты атаковали Луганскую область по четырем направлениям, почти повсюду наступление отбито - Гайдай

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 июля. УНН. Российские оккупанты атаковали Луганскую область по четырем направлениям, почти повсюду наступление уже отражено, между тем «лнр» мобилизует даже заключенных. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.

Цитата

«Небольшую часть Луганской области, где ВСУ держали оборону 18 июля, россияне продолжили массово обстреливать из авиации, артиллерии, наносить ракетные удары. По населенным пунктам на границе двух областей врагом нанесены четыре ракетных и два авиаудара. Одиннадцать раз оккупанты обстреливали мирное жилье артиллерией. В течение дня они одновременно пытались вести штурм по четырем направлениям», - сообщил Гайдай в Telegram.

Детали

По его словам, Верхнекаменское атаковали и со стороны нефтеперерабатывающего завода, и из района Золотаровки. Оттуда хотели продвинуться в сторону Донецкой области.

«Пытались улучшить свое положение близ Белогоровки. Много наступлений удалось приостановить, кое-где боевые действия продолжаются. По Верхнекаменскому враг нанес еще и авиаудар. Из ствольной и реактивной артиллерии почти непрерывно россияне обстреливают и Луганскую, и населенные пункты Донецкой области, расположенные неподалеку от нашей области», - рассказал Гайдай.

Он заметил, что, впрочем, даже у второй по длине армии мира человеческий ресурс ограничен.

«На оккупированных территориях уже мобилизуют всех, кого видят. Если раньше те, у кого были деньги, могли откупиться от местных военкомов, то сейчас там отрабатывают россияне в пиджаках - служба безопасности. У них есть адреса тех, кому раньше удалось отсрочить собственную гибель, выманивают мужчин из убежищ выгодными предложениями по работе. «Открывают» привлекательные вакансии. Вакансия одна, но претендентов на нее много, соответственно, много и мобилизованных. На фронт отправляют даже заключенных по уголовным статьям, как вот в Алчевске», - написал Гайдай.

Дополнение

Ранее Гайдай сообщал, что в Луганской области два села остаются подконтрольными правительству Украины.

Также Гайдай сообщал, что из-за точных ударов Вооруженных сил Украины по вражеским складам боеприпасов оккупанты уменьшили количество обстрелов в Луганской области.

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