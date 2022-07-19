Українські захисники знищили близько 11 тисяч окупантів у боях за Сєвєродонецьк та Лисичанськ

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"За неофіційними оцінками росіян, у боях за Сєвєродонецьк і Лисичанськ загинуло близько 10-11 тисяч окупантів", – констатував міністр оборони.

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Він уточнив, що ЗСУ ліквідували близько 2 тисяч рашистів з "лнр" і близько 8-9 тисяч військовослужбовців збройних сил росії.

З числа поранених загарбників близько 6,5 тисяч отримали важкі травми з подальшою ампутацією кінцівок.

Доповнення

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що під час виходу із Сєвєродонецька жоден український військовий не загинув.