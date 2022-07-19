Українські захисники знищили близько 11 тисяч окупантів у боях за Сєвєродонецьк та Лисичанськ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Під час боїв за Лисичанськ та Сєвєродонецьк українські військові знищили близько 11 тисяч російських окупантів. Як заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час дискусії, організованої Atlantic Council, ще понад 20 тисяч окупантів отримали поранення, передає УНН.
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"За неофіційними оцінками росіян, у боях за Сєвєродонецьк і Лисичанськ загинуло близько 10-11 тисяч окупантів", – констатував міністр оборони.
Деталі
Він уточнив, що ЗСУ ліквідували близько 2 тисяч рашистів з "лнр" і близько 8-9 тисяч військовослужбовців збройних сил росії.
З числа поранених загарбників близько 6,5 тисяч отримали важкі травми з подальшою ампутацією кінцівок.
Доповнення
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що під час виходу із Сєвєродонецька жоден український військовий не загинув.