Під час виходу із Сєвєродонецька жоден український військовий не загинув – Гайдай
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що під час виходу із Сєвєродонецька жоден український військовий не загинув, інформує УНН.
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"Все пройшло централізовано, за планом, не було самовільного відходу. Все, що потрібно було для відходу – від будівельних матеріалів до човнів, тросів – ми забезпечили всім. Під час відходу не було жодного загиблого", – сказав Гайдай.
Він додав, що українські військові виконали свою місію навіть не на 100, а на 200%.
"Захисники виконали свою місію у Сєвєродонецьку. І за часом, скільки стримували ворога, і за ураженням, яке завдавали ворогові в техніці та особовому складі, це все виконано та перевиконано. Там усі хлопці молодці", – зазначив Гайдай.
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