Під час виходу із Сєвєродонецька жоден український військовий не загинув – Гайдай

Деталі

"Все пройшло централізовано, за планом, не було самовільного відходу. Все, що потрібно було для відходу – від будівельних матеріалів до човнів, тросів – ми забезпечили всім. Під час відходу не було жодного загиблого", – сказав Гайдай.

Він додав, що українські військові виконали свою місію навіть не на 100, а на 200%.

"Захисники виконали свою місію у Сєвєродонецьку. І за часом, скільки стримували ворога, і за ураженням, яке завдавали ворогові в техніці та особовому складі, це все виконано та перевиконано. Там усі хлопці молодці", – зазначив Гайдай.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Відхід ЗСУ із Сєвєродонецька: у Нацгвардії пояснили причину