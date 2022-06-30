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Під час виходу із Сєвєродонецька жоден український військовий не загинув – Гайдай

Під час виходу із Сєвєродонецька жоден український військовий не загинув – Гайдай

Київ • УНН

 • 76127 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що під час виходу із Сєвєродонецька жоден український військовий не загинув, інформує УНН.

Деталі

"Все пройшло централізовано, за планом, не було самовільного відходу. Все, що потрібно було для відходу – від будівельних матеріалів до човнів, тросів – ми забезпечили всім. Під час відходу не було жодного загиблого", – сказав Гайдай.

Він додав, що українські військові виконали свою місію навіть не на 100, а на 200%.

"Захисники виконали свою місію у Сєвєродонецьку. І за часом, скільки стримували ворога, і за ураженням, яке завдавали ворогові в техніці та особовому складі, це все виконано та перевиконано. Там усі хлопці молодці", – зазначив Гайдай.

 

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