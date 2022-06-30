Во время выхода из Северодонецка ни один украинский военный не погиб – Гайдай

Детали

"Все прошло централизованно, по плану, не было самовольного ухода. Все, что нужно было для ухода – от строительных материалов до лодок, тросов – мы обеспечили всем. Во время ухода не было ни одного погибшего", – сказал Гайдай.

Он добавил, что украинские военные выполнили свою миссию даже не на 100, а на 200%.

"Защитники выполнили свою миссию в Северодонецке. И по времени, сколько сдерживали врага, и по поражению, которое наносили врагу в технике и личном составе, это все выполнено и перевыполнено. Там все ребята молодцы", – отметил Гайдай.

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