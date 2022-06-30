Во время выхода из Северодонецка ни один украинский военный не погиб – Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что во время выхода из Северодонецка ни один украинский военный не погиб, информирует УНН.
Детали
"Все прошло централизованно, по плану, не было самовольного ухода. Все, что нужно было для ухода – от строительных материалов до лодок, тросов – мы обеспечили всем. Во время ухода не было ни одного погибшего", – сказал Гайдай.
Он добавил, что украинские военные выполнили свою миссию даже не на 100, а на 200%.
"Защитники выполнили свою миссию в Северодонецке. И по времени, сколько сдерживали врага, и по поражению, которое наносили врагу в технике и личном составе, это все выполнено и перевыполнено. Там все ребята молодцы", – отметил Гайдай.
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