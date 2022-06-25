Відхід ЗСУ з Сєвєродонецька: у Нацгвардії пояснили причину

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«Сенс відведення полягає в тому, щоб зберегти життя наших солдатів, які зараз відповідають за оборону цього міста. Ситуація в Сєвєродонецьку нагадує ситуацію в Рубіжному, яке практично було стерте з лиця землі російськими бомбами і російськими снарядами, і утримувати його, при тому що воно знищене більше, ніж на 90%, насправді немає великого сенсу», - розповів Старський.

За його словами, операція по відходу тривала кілька днів, а відхід на укріплені позиції допоможе ЗСУ у майбутньому.

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«Якщо ми відійдемо на більш укріплені позиції в тому ж самому Лисичанську, який має і більше стратегічне значення з військової точки зору, то в подальшому ми зможемо розвинути і більш ефективний контрнаступ, тому що росіяни, які будуть утримувати Сєвєродонецьк, будуть перебувати у тій самій ситуації, в якій перебували ми», - пояснив він.

Нагадаємо

24 червня почалася операція з виходу українських військових з Сєвєродонецька.