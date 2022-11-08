Оккупанты насильственно вывозят в россиян воспитанников детских приютов и пансионатов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Оперативное командование “Юг” сообщило, что российская оккупационная армия насильственно вывозит в Россию воспитанников детских домов и пансионатов, передает УНН.
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“К принудительной “эвакуации” в Московскую область готовят детей и персонал Олешкивского детского дома-интерната. Из города Каховка перемещены пациенты пансионата для пожилых людей. На территории этого заведения оккупанты размещают свой личный состав”, — говорится в сообщении.
В командование добавили, что оккупационные власти создают неприемлемые для проживания условия местным жителям, отключают электро- и водоснабжение, а также связь’.
Рашисты не прекращают мародерство, грузовиками вывозят материальные ценности, продукты питания и средства передвижения на территорию российской федерации.
Напомним
Во временно оккупированном Бериславе от местных жителей захватчики требуют принудительной эвакуации до 10 ноября.