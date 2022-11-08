Окупанти насильно вивозять до росії вихованців дитячих притулків та пансіонатів

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“До примусової “евакуації” у Московську область готують дітей та персонал Олешківського дитячого будинку-інтернату. З міста Каховка переміщено пацієнтів пансіонату для людей похилого віку. На території цього закладу окупанти розміщують свій особовий склад”, — йдеться у повідомленні.

В командування додали, що окупаційна влада створює неприйнятні для проживання умови місцевим мешканцям, відключає електро- і водопостачання, а також зв’язок.

Рашисти не припиняють мародерство, вантажівками вивозять матеріальні цінності, продукти харчування та засоби пересування на територію російської федерації.

Нагадаємо

У тимчасово окупованому Бериславі від місцевих жителів загарбники вимагають примусової евакуації до 10 листопада.