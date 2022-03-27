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Оккупанты насильно вывезли в россию примерно 40 000 украинцев - Верещук

Киев • УНН

 • 104982 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук сообщила, что количество насильно вывезенных украинцев сейчас может составлять 40 тысяч, пишет УНН.

Оккупанты насильно вывезли в россию примерно 40 000 украинцев - Верещук

Детали

Оккупант цинично тысячами похищает людей из зон боевых действий или с временно оккупированных территорий, вывозит в неизвестном направлении - по квази-гуманитарных коридорах, которые сам создает без согласования с Украиной. Вместе с тем всячески препятствует эвакуации мирных жителей украинским правительством. Не по своей воле на чужбине уже оказалось очень много наших соотечественников.

Вице-премьер-министр, Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, что вчера 53 автобусам с мариупольцами, которые были заблокированы на российском блокпосту в Васильевке вместе с каретами скорой помощи с больными и детьми, - наконец удалось добраться Запорожье.

Цитата

"Всего более 4 тысяч человек будут иметь уже сегодня теплую еду, бытовой комфорт, а главное - безопасность. Напоминаем, что мариупольцам-чтобы попасть в спасительные автобусы - следует добираться Бердянска самостоятельно. В основном пешком - такие циничные условия оккупантов", - говорится в сообщении.

Тем временем Россия создает собственные так называемые "эвакуационные маршруты" для мариупольцев в рф.

" Ожидаемо, что большей частью горожане не хотят "спасаться" на территории агрессора. Следовательно, российские войска насильно вывозят мирных граждан вглубь оккупированных территорий или в саму россию. Уже речь идет о десятках тысяч принудительно переселенных таким образом украинцев", - утверждает Ирина Верещук.

Она назвала ориентировочное количество насильственно депортированных Россией украинцев-это почти 40 тысяч.

По подобной схеме оккупант действует и на временно оккупированной части Киевщины, пытаясь силой вывозить наших людей в Беларусь.

Напомним

Нужна только декларация: Верещук заявила, что бронежилеты и каски приравняли к гуманитарной помощи.

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