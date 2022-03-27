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Окупанти насильно вивезли до росії приблизно 40 000 українців – Верещук

Київ • УНН

 • 104982 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук повідомила, що кількість насильно вивезених українців зараз може становити 40 тисяч, пише УНН.

Окупанти насильно вивезли до росії приблизно 40 000 українців – Верещук

Деталі

Окупант цинічно тисячами викрадає людей з зон бойових дій чи з тимчасово окупованих територій, вивозить у невідомому напрямку – по квазі-гуманітарних коридорах, які сам створює без узгодження з Україною. Разом з тим всіляко перешкоджає евакуації мирних мешканців українським Урядом. Не по своїй волі на чужині вже опинилось дуже багато наших співвітчизників. 

Віце-прем’єр-міністр, Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що вчора 53 автобусам із маріупольцями, які були заблоковані на російському блокпосту у Василівці разом із каретами "швидкої допомоги" з хворими та дітьми, – врешті вдалося дістатися Запоріжжя.

Цитата

"Загалом понад 4 тисячі людей матимуть вже сьогодні теплу їжу, побутовий комфорт, а головне – безпеку. Нагадуємо, що маріупольцям – щоб потрапити в рятівні автобуси – слід діставатися Бердянська самотужки. Здебільшого пішки – такі цинічні умови окупантів", - йдеться у повідомленні.

Тим часом росія створює власні так звані "евакуаційні маршрути" для маріупольців у рф.

"Очікувано, що здебільшого містяни не хочуть "рятуватися" на території агресора. Відтак, російські війська насильно вивозять мирних громадян углиб окупованих територій чи у саму росію. Вже йдеться про десятки тисяч примусово переселених таким чином українців", - стверджує Ірина Верещук.

Вона назвала орієнтовну кількість насильно депортованих росією українців – це майже 40 тисяч.

За подібною схемою окупант діє й на тимчасово окупованій частині Київщини, намагаючись силоміць вивозити наших людей до Білорусі.

Нагадаємо

Потрібна лише декларація: Верещук заявила, що бронежилети та каски прирівняли до гуманітарної допомоги.

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