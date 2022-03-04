Оккупанты нанесли удар по школе в Житомире - ОГА

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"Только что был нанесен ракетный/бомбовый (сейчас все равно) по 25-й школе. По жертвам и пострадавшим - немножко позже. Фактически, половина школы разрушена, идут спасательные работы. Далее дам следующую информацию", - сказал мэр города.

Позже городской голова сообщил, что в городе объявлена воздушная тревога.

Ранее

Как писал УНН, на этой неделе вражеский удар по Житомиру разрушил жилой дом, в больнице полностью выбиты все окна и двери.

По состоянию на утро 2 марта, в Житомире из-за обстрелов врага погибли 2 человека, 6 ранены.