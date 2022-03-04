Оккупанты нанесли удар по школе в Житомире - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Утром в пятницу, 4 марта, российские оккупанты нанесли ракетный или бомбовый удар по 25-й школе города Житомир. Об этом сообщил Житомирский городской голова Сергей Сухомлин в видеообращении в Facebook, пишет УНН.
Цитата
"Только что был нанесен ракетный/бомбовый (сейчас все равно) по 25-й школе. По жертвам и пострадавшим - немножко позже. Фактически, половина школы разрушена, идут спасательные работы. Далее дам следующую информацию", - сказал мэр города.
Позже городской голова сообщил, что в городе объявлена воздушная тревога.
Ранее
Как писал УНН, на этой неделе вражеский удар по Житомиру разрушил жилой дом, в больнице полностью выбиты все окна и двери.
По состоянию на утро 2 марта, в Житомире из-за обстрелов врага погибли 2 человека, 6 ранены.