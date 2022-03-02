Житомир: через обстріли загинуло 2 людей, порені - 16
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. СТаном на ранок 2 березня, у Житомирі через обстріли заинули 2 людини, 6 поранені. Про ц повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Деталі
Станом на 07:00 02 березня: підтверджена загибель 2-х осіб, 16 отримали травми.
Врятовано 12 осіб, з них 6 дітей, яких рятувальники дістали з підвалів напівзруйнованих приватних будинків. Аварійно-рятувальні роботи тривають.
Як раніше повідомляв УНН, що удар по Житомиру зруйновав житловий будинок, у лікарні повністю вибиті всі вікна і двері.