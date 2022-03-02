Житомир: из-за обстрелов погибли 2 человека, раненые - 16
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН.По состоянию на утро 2 марта, в Житомире из-за обстрелов погибли 2 человека, 6 ранены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
По Состоянию на 07:00 02 марта: подтверждена гибель 2-х человек, 16 получили травмы.
Спасено 12 человек, из них 6 детей, которых спасатели достали из подвалов полуразрушенных частных домов. Аварийно-спасательные работы продолжаются.
Как ранее сообщал УНН, что удар по Житомиру разрушил жилой дом, в больнице полностью выбиты все окна и двери.