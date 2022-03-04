Окупанти нанесли удар по школі у Житомирі - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Зранку в п’ятницю, 4 березня, російські окупанти нанесли ракетний або бомбовий удар по 25-й школі міста Житомир. Про це повідомив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин у відеозверненні у Facebook, пише УНН.
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"Тільки що був нанесений ракетний/бомбовий (зараз все одно) по 25-й школі. По жертвах і постраждалих – трошки пізніше. Фактично, половина школи зруйнована, йдуть рятувальні роботи. Далі дам наступну інформацію", - сказав мер міста.
Пізніше міський голова повідомив, що у місті оголошено повітряну тривогу.
Раніше
Як писав УНН, цього тижня ворожий удар по Житомиру зруйнував житловий будинок, у лікарні повністю вибиті всі вікна і двері.
Станом на ранок 2 березня, у Житомирі через обстріли ворога загинули 2 людини, 6 поранені.