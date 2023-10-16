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Оккупанты пытаются затыкать "дыры" на фронте раритетным оружием - Евлаш

Киев • УНН

 • 290089 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Российские оккупанты пытаются затыкать «дыры» на фронте всем чем могут, в частности за счет экспериментальных образцов вооружения и раритетного вооружения. Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, пишет УНН.

Оккупанты пытаются затыкать "дыры" на фронте раритетным оружием - Евлаш

Цитата

«Враг сейчас пытается затыкать свои дыры и пробелы на фронте всем чем может. Затыкает и за счет экспериментальных образцов вооружения, и за счет раритетов, которые снимаются со складов, из различных резервов и перебрасывает все, что можно. В том числе он использует и человеческий ресурс, который не получил должной подготовки. Например, как 25 армия, которую планировали перебрасывать в зимний период», - рассказал Евлаш.

Он отметил, что это повлияло на подготовку этих сил, ведь надлежащих навыков они не получили.

Дополнение

30 сентября Евлаш сообщал, что россия уже развернула вдоль линии соприкосновения на Лиманско-Купянском направлении 25-ю армию, которую планировала вывести из резерва в зимний период.

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