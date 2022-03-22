Оккупанты пытаются формировать и перемещать резервы к границам Украины - Генштаб ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Российские оккупанты пытаются формировать и перемещать резервы к границам Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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"Противник пытается формировать и перемещать резервы к границам Украины. По имеющейся информации, в пункте постоянной дислокации 200-й отдельной мотострелковой бригады северного флота (населенный пункт Печенга) формируется сводное подразделение из военнослужащих нескольких воинских частей", - говорится в сообщении.
Детали
"Задачи, определенные преступным военно-политическим руководством россии группировке оккупационных войск вооруженных сил российской федерации, остаются невыполненными", - отмечается в сообщении.
Сообщается, что учитывая отсутствие успехов наземной фазы операции, враг продолжает активно наносить ракетно-бомбовые удары по важным объектам военной и гражданской инфраструктуры с использованием оперативно-тактической авиации, высокоточного ракетного оружия и боеприпасов неизбирательного действия.
В Генштабе сообщают, что в связи с неудовлетворительным уровнем комплектования личным составом боевиков 1-го армейского корпуса на временно оккупированной территории Донецкой области представители российской федерации продолжают активные меры по принудительной мобилизации местного населения в городах Горловка, Енакиево и прилегающих населенных пунктах.
"После прохождения быстрого курса подготовки оккупанты планируют усилить указанным личным составом подразделения, понесшие большие потери вблизи Авдеевки и Изюма", - информирует Генштаб.
Дополнение
Руководитель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк сообщил, что резервы войск, которые формировались россией для первого удара по Украине, уже введены на территорию нашего государства.