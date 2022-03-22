Окупанти намагаються формувати та переміщувати резерви до кордонів України - Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Російські окупанти намагаються формувати та переміщувати резерви до кордонів України. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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"Противник намагається формувати та переміщувати резерви до кордонів України. За наявною інформацією, у пункті постійної дислокації 200-ї окремої мотострілецької бригади північного флоту (населений пункт Печенга) формується зведений підрозділ з військовослужбовців кількох військових частин", - йдеться в повідомленні.
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"Завдання, визначені злочинним військово-політичним керівництвом росії угрупованню окупаційних військ збройних сил російської федерації, залишаються невиконаними", - зазначається в повідомленні.
Повідомляється, що з огляду на відсутність успіхів наземної фази операції, ворог продовжує активно завдавати ракетно-бомбових ударів по важливих об’єктах військової і цивільної інфраструктури з використанням оперативно-тактичної авіації, високоточної ракетної зброї та боєприпасів невибіркової дії.
У Генштабі повідомляють, що у зв’язку з незадовільним рівнем комплектування особовим складом бойовиків 1-го армійського корпусу на тимчасово окупованій території Донецької області представники російської федерації продовжують активні заходи із примусової мобілізації місцевого населення у містах Горлівка, Єнакієве та прилеглих населених пунктах.
"Після проходження швидкого курсу підготовки окупанти планують посилити зазначеним особовим складом підрозділи, що зазнали великих втрат поблизу Авдіївки та Ізюма", - інформує Генштаб.
Доповнення
Керівник Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив, що резерви військ, які формувалися росією для першого удару по Україні, вже введені на територію нашої держави.