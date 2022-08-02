Оккупанты пытались выдвинуть разведывательную группу возле Новополя

Цитата

"На Новопавловском и Запорожском направлении враг совершал обстрелы в районах населенных пунктов Марьинка, Константиновка, Новоселка, Павловка, Волшебное и Малая Токмачка. Пытался выдвинуть разведывательную группу возле Новополя. Ее обнаружено, нанесено огненное поражение и обезврежено", – говорится в сообщении.

Напомним

На Северском направлении противник обстрелял район села Михальчина Слобода на Черниговщине. Враг периодически производит воздушную разведку позиций сил обороны в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.