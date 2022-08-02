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Генштаб: окупанти періодично здійснюють повітряну розвідку в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей

Генштаб: окупанти періодично здійснюють повітряну розвідку в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей

Київ • УНН

 • 236509 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. На Сіверському напрямку противник обстріляв район села Михальчина Слобода на Чернігівщині. Ворог періодично здійснює повітряну розвідку позицій сил оборони в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

На Волинському та Поліському напрямках положення та склад підрозділів збройних сил республіки білорусь залишаються без суттєвих змін. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території цієї країни.

На Харківському напрямку ворог обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони Харкова, Чугуєва, Протопопівки, Гусарівки, Черкаських Тишків, Петрівки та Ртищівки. Завдав авіаудару біля Верхнього Салтова. Здійснив висування окремих підрозділів у районах населених пунктів Байрак та Дементіївка, після вогневого ураження відійшов.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Курульки, Грушувахи, Чепіля, Карнаухівки, Долини та Барвінкового та авіаційний удар біля Дібрівного.

На Донецькому напрямку зусилля противника зосереджені на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

На Краматорському напрямку ворог обстріляв із танків та артилерії райони Серебрянки, Сіверська, Званівки та Донецького. Завдав авіаударів біля Серебрянки. Вів штурмові дії неподалік Івано-Дар’ївки, успіху не мав, відійшов.

На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кодема, Семигір’я, Травневе та Зайцеве. Завдав авіаударів біля Соледара, Яковлівки, Семигір’я, Покровського та Білогорівки.

Українські воїни відбили штурмові дії в районах Яковлівки, Вершини, Кодеми та Травневого. В районах населених пунктів Бахмут та Зайцеве тривають бойові дії.

На Авдіївському напрямку фіксувалися обстріли неподалік Авдіївки, Нетайлового і Нью-Йорка. Ворог задіяв авіацію біля Новобахмутівки, Авдіївки та Красногорівки. Вів штурмові дії в районі Авдіївки, успіху не мав, відійшов. Тривають бої поблизу Пісків.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли в районах населених пунктів Мар’їнка, Костянтинівка, Новосілка, Павлівка, Чарівне та Мала Токмачка.

Намагався висунути розвідувальну групу біля Новополя. Її виявлено, завдано вогневого ураження та знешкоджено.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.

Здійснював систематичні обстріли в районах населених пунктів Миколаїв, Трудолюбівка, Токареве, Тополине, Князівка, Осокорівка, Апостолове, Іванівка, Посад-Покровське, Новогригорівка, Кобзарці, Широке та Андріївка.

Вів штурмові дії в районі Трудолюбівки, успіху не мав, відійшов.

Вороже корабельне угруповання в акваторіях Чорного та Азовського морів основні зусилля зосереджує на веденні розвідки, блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні об’єктів в глибині території України.

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