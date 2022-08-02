Авіація ЗСУ тричі вдарила по опорних пунктах окупантів, знищено понад 30 загарбників

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"Протягом бойового дня нашими підрозділами присічено три спроби ворога, силами посиленого взводу в кожному випадку, провести розвідку боєм у районах Білогірки та Трудолюбівки. Противник успіху не мав. Із втратами понад десятка рашистів та 4 одиниць броньованої техніки, ретирувався", - йдеться в повідомленні.

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В нашій зоні відповідальності ворогом нанесено шість ударів. Два ракетні удари трьома крилатими ракетами “Точка-У” по Марянському та Гранітному на Криворіжжі пошкодили об’єкти транспортної інфраструктури, трансформаторні та лінії електропередач. Людських втрат немає.

З напрямку Хрещенівки по Нововоронцовці випущено ворогом 15 реактивних снарядів з установки “Град”. Втрат нема, але є зруйновані будівлі.

В районі Долгового рашисти з протитанкового ракетного комплексу розстріляли цивільний мікроавтобус. Загинуло три, поранено п’ять мирних жителів. Постраждалі доставлені в лікарню, їм надано допомогу.

Окрім того, по Зеленодольській ТЕС ворог випустив 16 реактивних снарядів із системи "Смерч", а паралельно влаштував і обстріл 40 снарядами з Градів. Зруйновано дві будівлі, без людських втрат.

Тричі ворог гелікоптерами атакував наші позиції в Бериславському та Каховському районах Херсонщини, а також в Баштанському – на Миколаївщині. Наших втрат не допущено.

У відповідь нашою авіацією нанесено три удари по опорних пунктах противника в районах Олександрівки і Максимівки.

Загалом за бойовий день результати роботи наших підрозділів складають: 32 рашисти, самохідна гаубиця "Мста-С", зенітно-ракетний комплекс “ТОР” та ще 4 одиниці броньованої техніки.

Остаточні втрати ворога - дорозвідуються.

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