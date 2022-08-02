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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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Авіація ЗСУ тричі вдарила по опорних пунктах окупантів, знищено понад 30 загарбників

Авіація ЗСУ тричі вдарила по опорних пунктах окупантів, знищено понад 30 загарбників

Київ • УНН

 • 120329 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Українські військові ліквідували 32 загарбників, авіація ЗСУ завдала трьох ударів по ворожих опорних пунктах. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", передає УНН.

Цитата

"Протягом бойового дня нашими підрозділами присічено три спроби ворога, силами посиленого взводу в кожному випадку, провести розвідку боєм у районах Білогірки та Трудолюбівки. Противник успіху не мав. Із втратами понад десятка рашистів та 4 одиниць броньованої техніки, ретирувався", - йдеться в повідомленні.

Деталі

В нашій зоні відповідальності ворогом нанесено шість ударів. Два ракетні удари трьома крилатими ракетами “Точка-У” по Марянському та Гранітному на Криворіжжі пошкодили об’єкти транспортної інфраструктури, трансформаторні та лінії електропередач. Людських втрат немає.

З напрямку Хрещенівки по Нововоронцовці випущено ворогом 15 реактивних снарядів з установки “Град”. Втрат нема, але є зруйновані будівлі.

В районі Долгового рашисти з протитанкового ракетного комплексу розстріляли цивільний мікроавтобус. Загинуло три, поранено п’ять мирних жителів. Постраждалі доставлені в лікарню, їм надано допомогу.

Окрім того, по Зеленодольській ТЕС ворог випустив 16 реактивних снарядів із системи "Смерч", а паралельно влаштував і обстріл 40 снарядами з Градів. Зруйновано дві будівлі, без людських втрат.

Тричі ворог гелікоптерами атакував наші позиції в Бериславському та Каховському районах Херсонщини, а також в Баштанському – на Миколаївщині. Наших втрат не допущено.

У відповідь нашою авіацією нанесено три удари по опорних пунктах противника в районах Олександрівки і Максимівки.

Загалом за бойовий день результати роботи наших підрозділів складають: 32 рашисти, самохідна гаубиця "Мста-С", зенітно-ракетний комплекс “ТОР” та ще 4 одиниці броньованої техніки.

Остаточні втрати ворога - дорозвідуються.

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