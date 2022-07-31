ЗСУ знищили два склади зброї та чотири бази окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. ЗСУ за добу знищили два склади зброї та чотири бази російських окупантів. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, передає УНН.
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"Продовжуємо рубрику під назвою — знищені склади БК і бази рашистів. Протягом доби було демілітаризовано два склади БК і чотири бази русні", - зазначив він.
Деталі
Склади та бази загарбників знищені в таких населених пунктах:
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- Район Мелітополя Запорізької області - мінус база окупантів;
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- Бериславський район Херсонської області - мінус база та склад з боєкомплектом окупантів;
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- Київський район Донецька - мінус база окупантів;
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- Василівський район Запорізької області - мінус склад з боєкомплектом;
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- Район міста Токмак Запорізької області - мінус база окупантів.
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Нагадаємо
З початку повномасштабного вторгнення рф Збройні сили України знищили приблизно 40 830 окупантів.