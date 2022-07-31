ЗСУ знищили два склади зброї та чотири бази окупантів

Цитата

"Продовжуємо рубрику під назвою — знищені склади БК і бази рашистів. Протягом доби було демілітаризовано два склади БК і чотири бази русні", - зазначив він.

Деталі

Склади та бази загарбників знищені в таких населених пунктах:



Район Мелітополя Запорізької області - мінус база окупантів;



Бериславський район Херсонської області - мінус база та склад з боєкомплектом окупантів;



Київський район Донецька - мінус база окупантів;



Василівський район Запорізької області - мінус склад з боєкомплектом;



Район міста Токмак Запорізької області - мінус база окупантів.



Нагадаємо

З початку повномасштабного вторгнення рф Збройні сили України знищили приблизно 40 830 окупантів.