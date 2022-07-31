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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 43883 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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ЗСУ знищили два склади зброї та чотири бази окупантів

ЗСУ знищили два склади зброї та чотири бази окупантів

Київ • УНН

 • 187138 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. ЗСУ за добу знищили два склади зброї та чотири бази російських окупантів. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, передає УНН.

Цитата

"Продовжуємо рубрику під назвою — знищені склади БК і бази рашистів. Протягом доби було демілітаризовано два склади БК і чотири бази русні", - зазначив він.

Деталі

Склади та бази загарбників знищені в таких населених пунктах:

  • Район Мелітополя Запорізької області - мінус база окупантів;
  • Бериславський район Херсонської області - мінус база та склад з боєкомплектом окупантів;
  • Київський район Донецька - мінус база окупантів;
  • Василівський район Запорізької області - мінус склад з боєкомплектом;
  • Район міста Токмак Запорізької області - мінус база окупантів.

Нагадаємо 

З початку повномасштабного вторгнення рф Збройні сили України знищили приблизно 40 830 окупантів.

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