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ВСУ уничтожили два склада оружия и четыре базы оккупантов

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 августа. УНН. ВСУ за сутки уничтожили два склада оружия и четыре базы российских оккупантов. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, передает УНН.

Цитата

"Продолжаем рубрику под названием — уничтожены склады БК и базы рашистов. В течение суток было демилитаризовано два состава БК и четыре базы русни", - отметил он.

Детали

Составы и базы захватчиков уничтожены в следующих населенных пунктах:

  • Район Мелитополя Запорожской области – минус база оккупантов;
  • Бериславский район Херсонской области – минус база и склад с боекомплектом оккупантов;
  • Киевский район Донецка – минус база оккупантов;
  • Васильевский район Запорожской области – минус склад с боекомплектом;
  • Район города Токмак Запорожской области – минус база оккупантов.

Напомним 

С начала полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили примерно 40 830 оккупантов.

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