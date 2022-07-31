ВСУ уничтожили два склада оружия и четыре базы оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. ВСУ за сутки уничтожили два склада оружия и четыре базы российских оккупантов. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, передает УНН.
Цитата
"Продолжаем рубрику под названием — уничтожены склады БК и базы рашистов. В течение суток было демилитаризовано два состава БК и четыре базы русни", - отметил он.
Детали
Составы и базы захватчиков уничтожены в следующих населенных пунктах:
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- Район Мелитополя Запорожской области – минус база оккупантов;
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- Бериславский район Херсонской области – минус база и склад с боекомплектом оккупантов;
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- Киевский район Донецка – минус база оккупантов;
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- Васильевский район Запорожской области – минус склад с боекомплектом;
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- Район города Токмак Запорожской области – минус база оккупантов.
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Напомним
С начала полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили примерно 40 830 оккупантов.