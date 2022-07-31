ВСУ уничтожили два склада оружия и четыре базы оккупантов

Цитата

"Продолжаем рубрику под названием — уничтожены склады БК и базы рашистов. В течение суток было демилитаризовано два состава БК и четыре базы русни", - отметил он.

Детали

Составы и базы захватчиков уничтожены в следующих населенных пунктах:



Район Мелитополя Запорожской области – минус база оккупантов;



Бериславский район Херсонской области – минус база и склад с боекомплектом оккупантов;



Киевский район Донецка – минус база оккупантов;



Васильевский район Запорожской области – минус склад с боекомплектом;



Район города Токмак Запорожской области – минус база оккупантов.



Напомним

С начала полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили примерно 40 830 оккупантов.