Генштаб ЗСУ: знищено вже приблизно 40 830 окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення рф Збройні сили України знищили приблизно 40 830 окупантів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога з 24.02 по 31.07 орієнтовно такі:
• особового складу – приблизно 40 830 (+160) осіб ліквідовано,
• танків ‒ 1763 (+4) од,
• бойових броньованих машин ‒ 4004 (+9) од,
• артилерійських систем – 916 (+10) од,
• РСЗВ – 259 (+1) од,
• засоби ППО – 117 (+0) од,
• літаків – 223 (+1) од,
• гелікоптерів – 190 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 735 (+2),
• крилаті ракети – 174 (+0),
• кораблі/катери – 15 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 2902 (+13) од,
• спеціальна техніка – 80 (+2).
У Генштабі ЗСУ додали, що протягом минулої доби найбільші втрати окупантів зафіксували на Донецькому напрямку.
Нагадаємо
За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти безуспішно намагалися застосувати диверсійно-розвідувальну групу неподалік Долини, але зазнали втрат та відійшли.