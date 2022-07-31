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Генштаб ЗСУ: знищено вже приблизно 40 830 окупантів

Генштаб ЗСУ: знищено вже приблизно 40 830 окупантів

Київ • УНН

 • 206071 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення рф Збройні сили України знищили приблизно 40 830 окупантів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога з 24.02 по 31.07 орієнтовно такі:

• особового складу – приблизно 40 830 (+160) осіб ліквідовано,

• танків ‒ 1763 (+4) од,

• бойових броньованих машин ‒ 4004 (+9) од,

• артилерійських систем – 916 (+10) од,

• РСЗВ  – 259 (+1) од,

• засоби ППО – 117 (+0) од,

• літаків – 223 (+1) од,

• гелікоптерів – 190 (+0) од,

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 735 (+2),

• крилаті ракети  – 174 (+0),

• кораблі/катери – 15 (+0) од,

• автомобільної техніки та автоцистерн – 2902 (+13) од,

• спеціальна техніка – 80 (+2).

У Генштабі ЗСУ додали, що протягом минулої доби найбільші втрати окупантів зафіксували на Донецькому напрямку.

Нагадаємо

За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти безуспішно намагалися застосувати диверсійно-розвідувальну групу неподалік Долини, але зазнали втрат та відійшли.

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