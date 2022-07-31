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Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 40 830 оккупантов

Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 40 830 оккупантов

Киев • УНН

 • 206070 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. С начала полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили примерно 40 830 оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

По данным Генштаба ВСУ, потери врага с 24.02 по 31.07 ориентировочно такие:

• личного состава – примерно 40 830 (+160) человек ликвидировано,

• танков ‒ 1763 (+4) ед,

• боевых бронированных машин ‒ 4004 (+9) ед,

• артиллерийских систем – 916 (+10) ед,

• РСЗВ – 259(+1) ед,

• средства ПВО – 117 (+0) ед,

• самолетов – 223 (+1) ед,

• вертолетов – 190 (+0) ед,

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 735(+2),

• крылатые ракеты –174(+0),

• корабли/катера – 15 (+0) ед,

• автомобильной техники и автоцистерн – 2902 (+13) ед,

• специальная техника – 80 (+2).

В Генштабе ВСУ добавили, что за прошедшие сутки наибольшие потери оккупантов зафиксировали на Донецком направлении.

Напомним

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты безуспешно пытались применить диверсионно-разведывательную группу неподалеку от Долины, но понесли потери и отошли.

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