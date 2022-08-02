Авиация ВСУ трижды ударила по опорным пунктам оккупантов, уничтожено более 30 захватчиков
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Украинские военные ликвидировали 32 захватчика, авиация ВСУ нанесла три удара по вражеским опорным пунктам. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.
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"В течение боевого дня нашими подразделениями пресечено три попытки врага, силами усиленного взвода в каждом случае, провести разведку боем в районах Белогорки и Трудолюбовки. Противник успеха не имел. С потерями более десятка рашистов и 4 единиц бронированной техники, ретировался", - говорится в сообщении.
Детали
В нашей зоне ответственности врагом нанесено шесть ударов. Два ракетных удара тремя крылатыми ракетами “Точка-У” по Марянскому и Гранитному на Криворожье повредили объекты транспортной инфраструктуры, трансформаторные и линии электропередач. Человеческих утрат нет.
Из направления Крещеновки по Нововоронцовке выпущено врагом 15 реактивных снарядов по установке “Град”. Потерь нет, но есть разрушенные постройки.
В районе Долгового рашисты из противотанкового ракетного комплекса расстреляли гражданский микроавтобус. Погибли три, ранены пять мирных жителей. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказана помощь.
Кроме того, по Зеленодольской ТЭС враг выпустил 16 реактивных снарядов из системы "Смерч", а параллельно устроил и обстрел 40 снарядами из Градов. Разрушены два здания, без человеческих потерь.
Трижды враг вертолетами атаковал наши позиции в Бериславском и Каховском районах Херсонщины, а также в Баштанском – Николаевской области. Наши потери не допущены.
В ответ нашей авиацией нанесены три удара по опорным пунктам противника в районах Александровки и Максимовки.
Всего за боевой день результаты работы наших подразделений составляют: 32 рашиста, самоходная гаубица "Мста-С", зенитно-ракетный комплекс “ТОР” и еще 4 единицы бронированной техники.
Окончательные потери врага – доразведываются.
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