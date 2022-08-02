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Авиация ВСУ трижды ударила по опорным пунктам оккупантов, уничтожено более 30 захватчиков

Авиация ВСУ трижды ударила по опорным пунктам оккупантов, уничтожено более 30 захватчиков

Киев • УНН

 • 120327 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Украинские военные ликвидировали 32 захватчика, авиация ВСУ нанесла три удара по вражеским опорным пунктам. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.

Цитата

"В течение боевого дня нашими подразделениями пресечено три попытки врага, силами усиленного взвода в каждом случае, провести разведку боем в районах Белогорки и Трудолюбовки. Противник успеха не имел. С потерями более десятка рашистов и 4 единиц бронированной техники, ретировался", - говорится в сообщении.

Детали

В нашей зоне ответственности врагом нанесено шесть ударов. Два ракетных удара тремя крылатыми ракетами “Точка-У” по Марянскому и Гранитному на Криворожье повредили объекты транспортной инфраструктуры, трансформаторные и линии электропередач. Человеческих утрат нет.

Из направления Крещеновки по Нововоронцовке выпущено врагом 15 реактивных снарядов по установке “Град”. Потерь нет, но есть разрушенные постройки.

В районе Долгового рашисты из противотанкового ракетного комплекса расстреляли гражданский микроавтобус. Погибли три, ранены пять мирных жителей. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказана помощь.

Кроме того, по Зеленодольской ТЭС враг выпустил 16 реактивных снарядов из системы "Смерч", а параллельно устроил и обстрел 40 снарядами из Градов. Разрушены два здания, без человеческих потерь.

Трижды враг вертолетами атаковал наши позиции в Бериславском и Каховском районах Херсонщины, а также в Баштанском – Николаевской области. Наши потери не допущены.

В ответ нашей авиацией нанесены три удара по опорным пунктам противника в районах Александровки и Максимовки.

Всего за боевой день результаты работы наших подразделений составляют: 32 рашиста, самоходная гаубица "Мста-С", зенитно-ракетный комплекс “ТОР” и еще 4 единицы бронированной техники.

Окончательные потери врага – доразведываются.

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