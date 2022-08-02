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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб: оккупанты периодически осуществляют воздушную разведку в приграничных районах Черниговской и Сумской областей

Генштаб: оккупанты периодически осуществляют воздушную разведку в приграничных районах Черниговской и Сумской областей

Киев • УНН

 • 236507 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. На Северском направлении противник обстрелял район села Михальчина Слобода на Черниговщине. Враг периодически производит воздушную разведку позиций сил обороны в приграничных районах Черниговской и Сумской областей. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Волынском и Полесском направлениях положение и состав подразделений вооруженных сил республики беларусь остаются без существенных изменений. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории этой страны.

На Харьковском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Харькова, Чугуева, Протопоповки, Гусаровки, Черкасских Тишков, Петровки и Ртищевки. Нанес авиаудар у Верхнего Салтова. Выдвинул отдельные подразделения в районах населенных пунктов Байрак и Дементиевка, после огневого поражения отошел.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Курульки, Грушувахи, Чепиля, Карнауховки, Долины и Барвенкового и авиационный удар возле Дибровного.

На Донецком направлении усилия противника сосредоточены на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На Краматорском направлении враг обстрелял из танков и артиллерии районы Серебрянки, Северска, Звоновки и Донецкого. Нанес авиаудары возле Серебрянки. Вел штурмовые действия неподалеку от Ивано-Дарьевки, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Кодема, Семигорье, Майское и Зайцево. Нанес авиаударов около Соледара, Яковлевки, Семигорья, Покровского и Белогоровки.

Украинские воины отразили штурмовые действия в районах Яковлевки, Вершины, Кодемы и Майского. В районах населенных пунктов Бахмут и Зайцево продолжаются боевые действия.

На Авдеевском направлении фиксировались обстрелы неподалеку от Авдеевки, Нетайлового и Нью-Йорка. Враг задействовал авиацию возле Новобахмутовки, Авдеевки и Красногоровки. Вел штурмовые действия в районе Авдеевки, успеха не имел, отошел. Продолжаются бои вблизи Песков.

На Новопавловском и Запорожском направлении враг совершал обстрелы в районах населенных пунктов Маринка, Константиновка, Новоселка, Павловка, Волшебное и Малая Токмачка.

Пытался выдвинуть разведывательную группу у Новополя. Она обнаружена, нанесено огневое поражение и обезврежено.

На Южнобугском направлении главные усилия противник сосредотачивает на недопущении продвижения наших войск.

Совершал систематические обстрелы в районах населенных пунктов Николаев, Трудолюбовка, Токарево, Тополино, Княжевка, Осокоровка, Апостолово, Ивановка, Посад-Покровское, Новогригоровка, Кобзарцы, Широкое и Андреевка.

Вел штурмовые действия в районе Трудолюбовки, успеха не имел, отошел.

Вражеская корабельная группировка в акваториях Черного и Азовского морей основные усилия сосредотачивается на ведении разведки, блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении объектов в глубине территории Украины.

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