Окупанти намагалися висунути розвідувальну групу біля Новополя
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Російські окупанти намагалися висунути розвідувальну групу біля Новополя, її виявлено, завдано вогневого ураження та знешкоджено. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає УНН.
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"На Новопавлівському та Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли в районах населених пунктів Мар’їнка, Костянтинівка, Новосілка, Павлівка, Чарівне та Мала Токмачка. Намагався висунути розвідувальну групу біля Новополя. Її виявлено, завдано вогневого ураження та знешкоджено", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
На Сіверському напрямку противник обстріляв район села Михальчина Слобода на Чернігівщині. Ворог періодично здійснює повітряну розвідку позицій сил оборони в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.