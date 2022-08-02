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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Окупанти намагалися висунути розвідувальну групу біля Новополя

Окупанти намагалися висунути розвідувальну групу біля Новополя

Київ • УНН

 • 145422 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Російські окупанти намагалися висунути розвідувальну групу біля Новополя, її виявлено, завдано вогневого ураження та знешкоджено. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

"На Новопавлівському та Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли в районах населених пунктів Мар’їнка, Костянтинівка, Новосілка, Павлівка, Чарівне та Мала Токмачка. Намагався висунути розвідувальну групу біля Новополя. Її виявлено, завдано вогневого ураження та знешкоджено", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

На Сіверському напрямку противник обстріляв район села Михальчина Слобода на Чернігівщині. Ворог періодично здійснює повітряну розвідку позицій сил оборони в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

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