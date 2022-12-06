Оккупанты накрыли минами одну из громад Сумской области: в ОВА показали последствия атаки
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Оккупационные войска рф вчера накрыли огнем территорию Миропольской громады в Сумской области. В результате вражеской атаки есть значительные разрушения. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.
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"Из территории россии войска выпустили на пограничное село 15 мин. Взрывы повредили окна админздания старостата. Там же был и Центр предоставления соцуслуг", - написал он в Telegram.
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Он отметил, что выбиты стекла в шести частных домах. Один дом восстановлению не подлежит.
Дополнение
Председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что российские оккупанты в течение 5 декабря нанесли 84 удара по приграничной территории.
Российские военные 5 декабря обстреляли мужской монастырь «Глинская пустынь», расположенный в селе Сосновка Шосткинского района Сумской области. В результате обстрела повреждены админздание и хозяйственные здания.