Окупанти накрили мінами одну із громад Сумщини: в ОВА показали наслідки атаки

Цитата



"Із території росії війська випустили на прикордонне село 15 мін. Вибухи пошкодили вікна адмінбудівлі старостату. Там же був і Центр надання соцпослуг", - написав він в Telegram.



Деталі



Він зазначив, що вибите скло у шести приватних будинках. Одна оселя відновленню не підлягає.

Доповнення

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що російські окупанти протягом 5 грудня нанесли 84 удари по прикордонню.

Російські військові 5 грудня обстріляли чоловічий монастир «Глинська пустинь», який розташований у селі Соснівка Шосткинського району Сумської області. Внаслідок обстрілу пошкоджені адмінбудівля та господарчі будівлі.