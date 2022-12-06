Окупанти накрили мінами одну із громад Сумщини: в ОВА показали наслідки атаки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Окупаційні війська рф вчора накрили вогнем територію Миропільської громади,що на Сумщині. Внаслідок ворожої атаки є значні руйнування. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.
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"Із території росії війська випустили на прикордонне село 15 мін. Вибухи пошкодили вікна адмінбудівлі старостату. Там же був і Центр надання соцпослуг", - написав він в Telegram.
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Він зазначив, що вибите скло у шести приватних будинках. Одна оселя відновленню не підлягає.
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Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що російські окупанти протягом 5 грудня нанесли 84 удари по прикордонню.
Російські військові 5 грудня обстріляли чоловічий монастир «Глинська пустинь», який розташований у селі Соснівка Шосткинського району Сумської області. Внаслідок обстрілу пошкоджені адмінбудівля та господарчі будівлі.