Сумська область: окупанти нанесли 84 удари по прикордонню
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що російські окупанти протягом 5 грудня нанесли 84 удари по прикордонню. Під обстрілами опинилися 5 громад, передає УНН.
Деталі
Шалигинська громада: по одному з прикордонних сіл росіяни вдарили двічі. Випустили 15 снарядів зі ствольної артилерії, а згодом ще 22 снаряди з РСЗВ.
“Прильоти” були по чоловічому монастирю. Пошкоджена адмінбудівля та господарчі споруди. Від осколкових поранень загинула худоба в господарстві монастиря.
Краснопільську громаду ворог обстріляв із мінометів 80 мм калібру. Було 16 “прильотів”. Без руйнувань.
Білопільська громада: був мінометний обстріл прикордонного села. Розірвалися 8 мін, які пошкодили гараж, трактор, 3 легкові автомобілі психоневрологічного інтернату.
По Миропільській громаді росіяни вели мінометний обстріл (15 “приходів”). Без пошкоджень.
Есманьська громада: було 8 “прильотів” з артилерії з території росії. Без постраждалих.
Нагадаємо
Вранці 5 грудня російські окупаційні війська обстріляли щонайменше три громади Сумської області. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено лінію електропередач.