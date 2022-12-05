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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 34963 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Сумська область: окупанти нанесли 84 удари по прикордонню

Сумська область: окупанти нанесли 84 удари по прикордонню

Київ • УНН

 • 785284 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що російські окупанти протягом 5 грудня нанесли 84 удари по прикордонню. Під обстрілами опинилися 5 громад, передає УНН.

Деталі

Шалигинська громада: по одному з прикордонних сіл росіяни вдарили двічі. Випустили 15 снарядів зі ствольної артилерії, а згодом ще 22 снаряди з РСЗВ.

“Прильоти” були по чоловічому монастирю. Пошкоджена адмінбудівля та господарчі споруди. Від осколкових поранень загинула худоба в господарстві монастиря.

Краснопільську громаду ворог обстріляв із мінометів 80 мм калібру. Було 16 “прильотів”. Без руйнувань.

Білопільська громада: був мінометний обстріл прикордонного села. Розірвалися 8 мін, які пошкодили гараж, трактор, 3 легкові автомобілі психоневрологічного інтернату.

По Миропільській громаді росіяни вели мінометний обстріл (15 “приходів”). Без пошкоджень.

Есманьська громада: було 8 “прильотів” з артилерії з території росії. Без постраждалих.

Нагадаємо

Вранці 5 грудня російські окупаційні війська обстріляли щонайменше три громади Сумської області. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено лінію електропередач.

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