Сумська область: окупанти нанесли 84 удари по прикордонню

Деталі

Шалигинська громада: по одному з прикордонних сіл росіяни вдарили двічі. Випустили 15 снарядів зі ствольної артилерії, а згодом ще 22 снаряди з РСЗВ.

“Прильоти” були по чоловічому монастирю. Пошкоджена адмінбудівля та господарчі споруди. Від осколкових поранень загинула худоба в господарстві монастиря.

Краснопільську громаду ворог обстріляв із мінометів 80 мм калібру. Було 16 “прильотів”. Без руйнувань.

Білопільська громада: був мінометний обстріл прикордонного села. Розірвалися 8 мін, які пошкодили гараж, трактор, 3 легкові автомобілі психоневрологічного інтернату.

По Миропільській громаді росіяни вели мінометний обстріл (15 “приходів”). Без пошкоджень.

Есманьська громада: було 8 “прильотів” з артилерії з території росії. Без постраждалих.

Нагадаємо

Вранці 5 грудня російські окупаційні війська обстріляли щонайменше три громади Сумської області. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено лінію електропередач.