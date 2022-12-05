Сумская область: оккупанты нанесли 84 удара по пограничье
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что российские оккупанты в течение 5 декабря нанесли 84 удара по пограничье. Под обстрелами оказались 5 общин, передает УНН.
Детали
Шалыгинская община: по одному из пограничных сел россияне ударили дважды. Выпустили 15 снарядов из ствольной артиллерии, а впоследствии еще 22 снаряды из РСЗО.
“Прилеты” были по мужскому монастырю. Повреждено админздание и хозяйственные сооружения. От осколочных ранений погиб скот в хозяйстве монастыря.
Краснопольскую общину враг обстрелял из минометов 80 мм калибра. Было 16 “прилетов”. Без разрушений.
Белопольское общество: был минометный обстрел пограничного села. Разорвались 8 мин, повредившие гараж, трактор, 3 легковые автомобили психоневрологического интерната.
По Миропольской общине россияне вели минометный обстрел (15 “приходов”). Без повреждений.
Эсманьская община: было 8 “прилетов” из артиллерии с территории россии. Без пострадавших.
Напомним
Утром 5 декабря российские оккупационные войска обстреляли по меньшей мере три общины Сумской области. В результате вражеской атаки была повреждена линия электропередач.